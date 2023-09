De R$ 20 mi à cassação: as denúncias de racismo que terminaram em punições

***

TRAJETÓRIAS... Universa revelou as vencedoras do Prêmio Inspiradoras 2023 em uma cerimônia emocionante que reverenciou a potência feminina. Na celebração, a ginasta Daiane dos Santos lembrou da importância da representatividade e a cantora Negra Li contou sua própria história de vida cantando "Era uma vez Liliane". Assista a cerimônia completa e saiba mais sobre as vencedoras.

RECUPERAÇÃO... Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, recebeu alta hospitalar após onze dias internado com embolia pulmonar no Rio de Janeiro. Em vídeo, ele agradeceu aos fãs pelo apoio. Veja aqui.

***

PEGA A VISÃO