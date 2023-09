Augusto Aras encerra comando da PGR sem indicação de substituto

Para Josias de Souza, "o Brasil se livra de Augusto Aras". O colunista afirma que o procurador-geral "fez opção preferencial pela advocacia dos interesses de Bolsonaro". Josias recorda o período crítico da pandemia de covid-19 no Brasil, quando a política de saúde do governo federal foi letal e, mais tarde, a PGR enterrou os indiciamentos propostos pela CPI. Reinaldo Azevedo também escreve sobre a inércia de Augusto Aras: "Este país venceu uma tramoia golpista, e o chefe da PGR estava entre aqueles que dispunham de instrumentos para diminuir os ímpetos do candidato a déspota". Leia aqui.

EUA querem testar asfixia em apenado que sobreviveu. Kenneth Smith, condenado por assassinato em 1996, tem 58 anos e é uma das duas únicas pessoas vivas nos EUA que sobreviveram a uma tentativa fracassada de execução por injeção letal no estado do Alabama.

Mas ele pode deixar de ser um sobrevivente em breve. A Suprema Corte do Alabama está avaliando se permitirá que o Estado se torne o primeiro a executar um prisioneiro com um novo método: asfixia com gás nitrogênio. Smith é o escolhido para morrer nesse teste, usando máscara facial conectada a cilindro de nitrogênio que vai privá-lo de oxigênio. Os advogados alegam "punição cruel e incomum".

Ministro do STF autoriza general Heleno a ficar em silêncio. Depois de confirmar que compareceria à CPMI do 8 de Janeiro nesta terça (26), o general Augusto Heleno entrou com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para faltar à sessão. O ministro Cristiano Zanin negou o pedido, mas autorizou que o ex-chefe do GSI fique calado em questionamentos sobre os atos golpistas que possam incriminá-lo.

O general foi um dos principais interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi chamado para depor, na semana passada, depois que o UOL revelou trechos da delação premiada do oficial Mauro Cid sobre minuta de golpe envolvendo Bolsonaro e as Forças Armadas. A defesa de Heleno afirma que a comissão está tratando o depoente como investigado, não como testemunha. Os parlamentares têm planos de ouvir Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que, nessa reunião, teria oferecido apoio a Bolsonaro. Nesta terça (26), o ministro Alexandre de Moraes votou para condenar à prisão mais cinco réus pelos ataques golpistas.

Confrontos no Guarujá não foram filmados. Durante a Operação Escudo, rebatizada de Operação Vingança por organizações sociais que acusam a morte de inocentes, parte dos batalhões policiais enviados para a Baixada Santista não possuía as câmeras corporais implementadas. Reportagem do UOL apurou que, das imagens enviadas pela polícia ao Ministério Público, várias mostram apenas policiais sentados na viatura, fazendo rondas, e não em confrontos que resultaram na morte de 28 pessoas.