Seca 'extrema' no Amazonas faz governo enviar ajuda humanitária

De máscara ali do lado, na véspera da cirurgia, o presidente Lula poderia brincar que Chico Buarque fez para ele o verso "um tempo que refaz o que desfez", por antecipação. Lula foi banido da vida política pelo poder Judiciário e retomou seus direitos pelo mesmo caminho. Ainda na véspera, a antecessora de Barroso, Rosa Weber, lembrou que em 9 de janeiro, um dia após a tentativa de golpe, as autoridades se deram as mãos e percorreram os Três Poderes desviando de cacos de vidro, cartuchos de bala e pedras para quebrar tudo. O próprio STF foi desfeito e refeito. O discurso de Barroso é um texto cortante, de frases curtas, cheio de memórias afetivas, que começa falando de gratidão e segue com declarações de amor ao Direito, aos brasileiros. Contra as pedradas de ódio, todo o sentimento. Leia a íntegra e assista aqui. Mais tarde, na festa da posse, Barroso cantou com o sambista Diogo Nogueira.

Sem parcelar, classes D e E desistem de comprar. Pesquisa do Sebrae mostra que 4 em cada 10 donos de pequenos negócios usam o cartão de crédito como modalidade de financiamento. As empresas que mais sofreriam com o fim do parcelamento sem juros seriam as pequenas e médias, segundo os representantes do varejo.

"Se estoura um cano em casa, as pessoas das classes D e E não têm dinheiro disponível. Então, se ela não parcelar, ela não compra", afirma Geraldo Defalco, presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. A colunista Mariana Londres escreve sobre o projeto de lei que dá prazo de 90 dias para que seja estabelecido um teto para os juros do rotativo do cartão de crédito.

Mundial de ginástica artística começa amanhã. A seleção brasileira masculina de ginástica artística chega com desfalques ao Mundial que começa no sábado (30), na Bélgica. Com gripe, o medalhista Arthur Zanetti entra como reserva; o ginasta Caio Souza, lesionado, só volta a treinar em 2024; e Tomás Florêncio, que viajou como titular, também teve lesão e não compete agora.

A equipe precisa ficar entre as 12 primeiras nas eliminatórias para se classificar às Olímpíadas de Paris. A partir das 5h de sábado, vão se apresentar nos aparelhos Arthur Nory, Patrick Sampaio, Yuri Guimarães, Diogo Soares e Bernardo Miranda, escreve Demétrio Vecchioli em Olhar Olímpico. No feminino, a seleção tem Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Julia Soares, com Carolyne Pedro como reserva.

Jogos Mortais X e as geringonças de mutilação. Em Jogos Mortais X, o diretor Kevin Greutert recupera o primeiro protagonista da série, John Kramer, o assassino Jigsaw. "Com ele, também retornam a ultraviolência e as vítimas mutiladas que fazem a festa dos fãs", escreve Roberto Sadovski.