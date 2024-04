Corrupção ou incompetência? O caso em que a PF mira Rui Costa

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto disse que a Polícia Federal precisa explicar se o governo da Bahia na gestão de Costa agiu de forma incompetente ou foi corrupto durante a pandemia.

Para o colunista Tales Faria, "está mais do que na hora de o Lula adotar a 'lei Itamar Franco'". Ele explica: quando foi presidente, Itamar disse que ministro envolvido em alguma acusação de falcatrua ou irregularidade seria afastado. "Simples assim, e o governo fica limpo."

Josias de Souza vê no caso "todos os ingredientes que fazem a festa do bolsonarismo nas redes sociais: um ministro petista com gabinete no Planalto, um negócio da China, a pandemia da covid, uma delação e um inusitado aroma de maconha". "Com esses elementos, a investigação esmiuçada pelo UOL será instantaneamente convertida numa espécie de Disneylândia do bolsonarismo".

