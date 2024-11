Abolição da escala 6x1 é boia de salvação que governo demora a agarrar

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Enquanto o governo amargava a difícil tarefa de convencer virtualmente todo mundo a engolir a indigesta ideia de que cortes são necessários, surgiu um tema que pode lhe dar algum ânimo. Nascida da esquerda, a ideia da abolição da jornada 6x1 mostrou-se uma ideia muito difícil de não ganhar apoio, até de políticos de direita. É quase o oposto do ajuste fiscal, do ponto de vista da popularidade.