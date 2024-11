Para Moraes, pacificação e anistia não andam juntas

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O atentado promovido por Francisco Wanderley Luiz agitou os representantes da extrema direita que contavam com mais facilidade para fazer passar a anistia a Bolsonaro e aos golpistas do 8 de Janeiro. O ex-presidente se mostrou quase irreconhecível ao clamar por pacificação e "um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente". Alexandre de Moraes não se mostrou inclinado a comprar a ideia de que perdão a golpistas e um clima democrático andem juntos. "Não existe possibilidade de pacificação com anistia de criminosos", disse.