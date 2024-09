Luiz Datena agride Pablo Marçal e é expulso de debate em São Paulo

FBI investiga tiros em campo de golfe como atentado a Trump. Um comunicado divulgado pela campanha do Partido Republicano disse que Donald Trump teve de ser retirado às pressas após uma troca de tiros próxima do clube de golfe em que estava ontem, na Flórida. O incidente ocorreu do lado de fora do Trump International Golf Course, em West Palm Beach, onde Trump estava jogando golfe. O suspeito de ser o autor dos disparos foi preso e um fuzil AK-47 com mira e uma câmera GoPro foram encontrados. Ele foi identificado como Ryan Wesley Routh, segundo a agência Associated Press. Autoridades policiais disseram em coletiva de imprensa que o atirador estava em alguns arbustos perto do campo quando agentes do Serviço Secreto visualizaram um cano de um rifle. Em julho, Trump foi atingido de raspão na orelha e um apoiador do republicano foi morto em um atentado durante um comício. Saiba mais.

Ministro do STF autoriza crédito fora da meta fiscal para combater incêndios. Flávio Dino deu aval para que o Executivo abra créditos extraordinários fora das regras da meta fiscal para combater os incêndios na Amazônia e no Pantanal. Dino deixou claro que cabe ao governo federal, se quiser, abrir o crédito e ao Congresso Nacional aprovar o montante a ser liberado sem a necessidade de refazer contas e indicar meios para compensar os gastos. O ministro determinou também que o governo libere os recursos do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal para custear exclusivamente as investigações e o combate aos crimes ambientais nas regiões da Amazônia e do Pantanal e flexibilizou as regras para a contratação de brigadistas temporários. Leia mais.

Seca faz rios amazônicos atingirem recordes históricos de baixa. Boletim de Alerta Hidrológico publicado na sexta-feira mostrou diversos rios da Amazônia com níveis abaixo da média histórica e sem previsão de recuperação a curto prazo. Em Manaus, o rio Negro chegou a 16,75 metros, 3,7 metros abaixo da faixa normal para o período. O nível do rio desce 24 cm por dia. O Solimões marcou -1,79 m, o nível mais baixo já registrado desde 1983, e o Madeira, um dos mais importantes afluentes do rio Amazonas, chegou a 41 cm no sábado, menor marca desde 1967. Veja a situação de outros rios.

Bienal do Livro de SP é a maior em 10 anos com 722 mil visitantes. O evento que acabou ontem teve o maior número de participantes da última década e 9% maior que a edição anterior, segundo a Câmara Brasileira do Livro, que é a responsável pela organização. O tíquete médio gasto por visitante foi de R$ 208. As editoras divulgaram comunicados comemorando o que algumas chamaram de "a maior Bienal do Livro de todos os tempos". A Sextante dobrou o faturamento em relação à Bienal de dois anos atrás, a Globo Livros diz ter batido "todos os recordes históricos" em bienais, e o crescimento na Record foi de 82%. Veja mais resultados.

Corinthians vence São Paulo e se aproxima do hexa no Brasileirão feminino. No primeiro jogo da final, o Corinthians bateu o São Paulo por 3 a 1 no MorumBis e abriu grande vantagem para o jogo de volta que ocorre no próximo domingo na Neo Química Arena. Vic Albuquerque, com dois gols e uma assistência, foi o grande destaque do Corinthians. Ela chegou aos 13 gols na competição e só está atrás na artilharia de Amanda Gutierres, do Palmeiras, com 15. Se vencer o próximo jogo, o Corinthians conquista o quinto título brasileiro consecutivo e o sexto da história. Saiba como foi o jogo.