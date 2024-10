Tarcísio prepara o bolsonarismo sem Bolsonaro

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Depois do (erro de) cálculo político que o fez apoiar sem apoiar Nunes no primeiro turno, Bolsonaro participou de um almoço na com o candidato, que agora quer mais é evitar a rejeição que o capitão carrega consigo na capital paulista. O emedebista elogiou Tarcísio de Freitas entusiasticamente e o capitão protocolarmente. Foi "um cruzado de direita" em Bolsonaro, na opinião de Leonardo Sakamoto.