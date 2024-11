Ajuste fiscal foi leve nos cortes e poupou privilégios

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O governo anunciou os detalhes do ajuste fiscal, e o mercado, como previsto, não gostou. Considerou os cortes insuficientes e reclamou da inclusão da isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000. O dólar foi pras cucuias, a Bolsa caiu um bocado.