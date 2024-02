Lula se reunirá com chanceler russo no final da tarde desta quinta-feira, diz Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá às 18h desta quinta-feira (22), no Palácio da Alvorada, em Brasília, com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, informou o Palácio do Planalto.

Lavrov veio ao Brasil para participar da reunião de chanceleres do G20, grupo que está sendo temporariamente presidido pelo Brasil, no Rio de Janeiro. Na quarta, Lula se reuniu no Palácio do Planalto com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.