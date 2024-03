'Não há Dia da Mulher em Gaza', dizem mães de crianças famintas

Agora, com os 2,3 milhões de habitantes de Gaza quase todos desabrigados e todos lutando pela sobrevivência, era doloroso até mesmo pensar nessas coisas.

Em um dia em que ela normalmente usaria maquiagem, seu rosto agora estava manchado com fuligem do fogo de cozinha ao ar livre, disse Um Zaki. Ela começou a contar que sua roupa íntima estava pendurada em um varal do lado de fora da tenda para que todos pudessem ver. Outra mulher perto dela gritou ao telefone: "Dia da Mulher! Não existe Dia da Mulher em Gaza. Em Gaza, estamos perto do Dia do Juízo Final por causa de Israel!"

Em uma declaração para marcar o feriado, o Ministério da Saúde de Gaza disse que 60.000 mulheres grávidas no enclave estavam sofrendo de desidratação e desnutrição.

"Cinco mil mulheres grávidas dão à luz todos os meses em Gaza em meio a condições adversas, inseguras e insalubres devido ao bombardeio e ao deslocamento", segundo comunicado.

Autoridades de saúde em Gaza afirmam que quase 9.000 das 30.878 pessoas confirmadas como mortas na ofensiva israelense eram mulheres, e outras 13.000 eram crianças de ambos os sexos. Acredita-se que muitos outros milhares estejam mortos sob os escombros.

Com a fome aguda que agora se espalha pelo enclave e praticamente nenhum alimento disponível, as mães e as crianças pequenas são as mais vulneráveis.