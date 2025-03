EUA: Juíza determina que estudante pró-palestina não pode ser detida

Os manifestantes, incluindo alguns grupos judeus, dizem que o governo confunde erroneamente suas críticas a Israel e o apoio aos direitos palestinos com antissemitismo e apoio ao Hamas. Defensores dos direitos humanos condenam as medidas do governo.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, em inglês) dos EUA alegou que Chung se envolveu em condutas preocupantes, inclusive quando foi presa pela polícia durante um protesto no Barnard College que o DHS chamou de "pró-Hamas".

Chung ainda não foi presa por autoridades federais. Agentes de imigração fizeram várias visitas às suas residências à sua procura.

Nesta terça-feira, a juíza distrital dos EUA Naomi Reice Buchwald emitiu uma ordem de restrição temporária contra o governo que impede a detenção de Chung, segundo registros do tribunal.

As ações contra Chung fazem parte de um padrão de esforços do governo contra vozes pró-palestinas que criticam o ataque militar de Israel a Gaza, segundo seu processo.

O manifestante de Columbia Mahmoud Khalil, que foi preso neste mês e está contestando legalmente sua detenção, também é um residente permanente legal. Sem provas, ele foi acusado Khalil de apoiar o Hamas, o que Khalil nega.