Marrocos começa a enterrar seus mortos após terremoto que matou mais de 2 mil pessoas

Um dia após o terremoto que matou menos 2 mil pessoas e deixou outras 2 mil feridas no Marrocos, o país começa a enterrar as vítimas da catástrofe. As buscas continuam e muitos moradores, temendo réplicas, passaram uma segunda noite na rua.

"Todo mundo aqui perdeu alguém". É com essas palavras que a marroquina Bouchra resume a situação no vilarejo de Moulay Brahim, um dos mais afetados pelo terremoto. Como ela, muitos moradores começaram, neste domingo (10), a enterrar as vítimas do tremor que deixou 2.012 mortos e 2.059 feridos, mais da metade deles em estado grave, segundo o balanço mais recente.

Mais da metade das mortes ocorreu na província de Al Hauz, no epicentro do terremoto e onde está Moulay Brahim, vilarejo de 3 mil habitantes. As equipes de resgate, com a ajuda de maquinário de construção, continuam a procurar sobreviventes nos destroços na região, situada em uma zona montanhosa.