Dois são indiciados por ligação com terrorista que matou suecos em Bruxelas

Dois tunisianos domiciliados na França foram indiciados na noite de segunda-feira (24) por um juiz francês, por suspeita de ligação com o autor do atentado em Bruxelas na semana passada, que matou dois cidadãos suecos.

Os suspeitos têm idades entre 40 e 50 anos, segundo fontes próximas do caso. O homem de cerca de quarenta anos, que "vive na França há quase vinte anos", "contesta" as acusações, garantiu seu advogado à AFP.

"Ele não tem nada a ver com o ataque", disse Souleymen Rakrouki. O agressor "é um amigo que conhecia há muito tempo, em quem não via qualquer sinal de radicalização. Nunca poderia ter imaginado tal ato", insistiu o advogado do suspeito.