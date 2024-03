Erupção vulcânica na Islândia esvazia cidade e pode danificar usina elétrica

A nova erupção vulcânica que começou na noite de sábado (16) na península de Reykjanes, na Islândia, continuou no domingo (17) e a lava ainda estava fluindo, mas em um ritmo mais lento, anunciaram as autoridades. A polícia declarou estado de emergência no sábado, assim que a erupção começou, e a pequena cidade de Grindavik foi evacuada, juntamente com o local turístico geotérmico Blue Lagoon. O tamanho da fissura foi estimado em 4 km de extensão e representa a quarta erupção desde dezembro de 2023.

O material derretido está fluindo "contínua e lentamente", disse o Instituto Meteorológico Islandês (IMO), acrescentando que estava monitorando de perto esse desenvolvimento. A lava está agora a cerca de 200 metros da tubulação de distribuição de água da usina elétrica de Svartsengi, que fornece eletricidade e água para 30 mil pessoas. As erupções aumentaram os temores de danos à usina elétrica de Svartsengi. Evacuada após a primeira erupção, ela vem sendo gerenciada à distância e diques foram construídos para protegê-la.

A erupção, que começou na noite de sábado, evoluiu, observou o IMO, especificando que "durante a noite, sua intensidade diminuiu e agora há três aberturas ativas na fissura". O IMO observou que a atividade sísmica "também diminuiu significativamente durante a noite" - um "desenvolvimento muito semelhante ao das três erupções anteriores em Sundhnukur".