Para especialistas, fim de Departamento de Educação nos EUA é novo ataque conservador a ideias progressistas

"Vamos perder a pouca unidade que o estado federal proporcionou no âmbito dos 50 estados", alerta ela, com o risco de ver as disparidades de financiamento entre escolas públicas aumentarem ainda mais.

As tentativas republicanas de abolir o Departamento de Educação, criado em 1979 sob a presidência do democrata Jimmy Carter, não são novidade. Mas elas ganharam força nos últimos anos sob o impulso do "Parental rights movement", um chamado movimento pelos direitos dos pais, em reação a políticas progressistas que defendiam, por exemplo, programas de inclusão para estudantes LGBT+.

O grupo também se opôs ao fechamento de escolas e às restrições de saúde impostas durante a pandemia de Covid-19, vistas por alguns como uma violação dos direitos dos pais sobre a educação de seus filhos.

Durante seu primeiro mandato, Donald Trump já havia tentado abolir esse departamento, mas a medida não foi adotada pelo Congresso na época.

A decisão já está sendo contestada pelos procuradores-gerais estaduais liderados pelos democratas, que entraram com um recurso contra o fim do departamento na semana passada.

(Com RFI)