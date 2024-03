Moraes proíbe investigados em suspeita de golpe de ir a eventos militares

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes decidiu impor uma nova restrição aos investigados por suspeita de articulação de um golpe de Estado e proibiu que eles frequentem qualquer tipo de evento ou cerimônia em instituições das Forças Armadas ou das polícias militares.

Dentre os alvos da proibição estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e outros civis e militares investigados.

Em sua decisão, Moraes argumentou que os investigados tentaram armar um golpe com a participação das Forças Armadas para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após sua derrota nas eleições presidenciais de 2022. O ministro citou ainda que, no âmbito do Distrito Federal, houve omissão da Polícia Militar nos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro, que resultaram na destruição das sedes dos Três Poderes.