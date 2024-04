PGR devolve investigação sobre Bolsonaro à PF e pede mais apuração

O material, então, foi enviado à PGR (Procuradoria-Geral da República), a quem cabe apresentar denúncia ou solicitar arquivamento.

Quando a PGR considera que as provas ainda são insuficientes para apresentação de denúncia, o órgão costuma solicitar novas diligências à Polícia Federal para suprir lacunas na apuração.

Por isso, Gonet pediu que a investigação seja devolvida à PF para a complementação da apuração.

A investigação da PF comprovou que dados falsos de vacinação de Bolsonaro e de sua filha mais nova, que é menor de idade, foram inseridos no sistema do Ministério da Saúde a partir da Prefeitura de Duque de Caxias (RJ). Em sua delação premiada, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid afirmou que executou a fraude por ordens de Bolsonaro.

A apuração, entretanto, ainda não tinha a comprovação de que o cartão falso de vacina de Bolsonaro chegou a ser usado para entrar ou sair dos Estados Unidos, quando ele foi para o país em dezembro de 2022, pouco antes da posse de Lula. A PF ainda aguardava a chegada de informações solicitadas aos EUA para fechar esse ponto da apuração.

"É relevante saber se algum certificado de vacinação foi apresentado por Jair Bolsonaro e pelos demais integrantes da comitiva presidencial, quando da entrada e permanência no território norte-americano. Ao menos seria de interesse apurar se havia, à época, norma no local de entrada da comitiva nos EUA impositiva para o ingresso no país da apresentação do certificado de vacina de todo estrangeiro, mesmo que detentor de passaporte e visto diplomático. A notícia é relevante para a avaliação dos tipos penais incidentes no episódio", escreveu Gonet.