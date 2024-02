Após fracasso da 'lei ônibus' na Câmara, Milei foca no megadecreto

O megadecreto ainda permite a privatização de empresas, inclusive de clubes de futebol, e a cobrança de mensalidade em universidades públicas para estrangeiros sem residência permanente.

O DNU só pode ser derrubado se Câmara e Senado assim decidirem. Se apenas uma Casa recusar, o decreto segue vigente. O documento ainda não passou pelo Congresso.

Paralelamente ao DNU, Milei enviou ao Congresso o megaprojeto de lei, denominado Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentina e conhecido como lei ônibus.

Esse texto, que inicialmente tinha 666 artigos, está em harmonia com o megadecreto. O projeto prevê poderes especiais ao presidente em temas econômicos, financeiros, administrativos, de segurança e sociais — com o argumento que o país vive um estado de emergência.

Também propõe reformas mais estruturais na economia, como a privatização de empresas estatais, reformas fiscais, aposentadoria, trabalhistas, ambientais, entre outras.

Superávit, inflação e pobreza

O governo celebrou o superávit com dois meses de gestão. De acordo com economistas argentinos, isso pode ser explicado pelo aumento de 45% da inflação em dois meses, pela desvalorização do peso argentino em 50%, pelo congelamento dos salários, pela redução dos gastos públicos com retirada de subsídios, fechamento de ministérios e demissões no setor público. O custo das medidas, no entanto, é o aumento da pobreza e da falta de estabilidade.