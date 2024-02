Argentina anuncia 1ª alta do salário mínimo na gestão do ultraliberal Milei

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputto, afirmou hoje (19) que o governo vai fixar até amanhã um novo valor para o salário mínimo. De acordo com a TV La Nación+, o valor será de 180 mil pesos (R$ 1.062), em fevereiro, um aumento de 16% em relação ao valor atual, de 155 mil pesos (R$ 915). Em março, o mínimo subirá para 202 mil pesos (R$ 1.192), alta de 12% na comparação com o valor de fevereiro.

Será o primeiro reajuste no mínimo no governo do ultraliberal Javier Milei, que assumiu em dezembro.

A Argentina vive uma inflação galopante. Só em janeiro, os preços dispararam mais de 45% nos serviços e 26% no transporte público. A inflação mensal foi de 20%. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 254%, a maior em trinta anos. Por causa do constante aumento de preços, os reajustes no salário mínimo são frequentes no país. O último aconteceu há três meses, em novembro. Mas, já naquele mesmo mês, a inflação fechou em 160%.