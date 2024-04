Governo Milei lançará canal para pais denunciarem 'doutrinamento' em escola

Nos entristece ver a quantidade de conteúdos com militância ideológica nas escola.

Manuel Ardoni, porta-voz da Casa Rosada

No Brasil, o movimento Escola sem Partido ganhou força a partir de 2015, principalmente entre conservadores e políticos de direita. Os apoiadores tinham como causa a "neutralidade do ensino" por meio da proibição da suposta "doutrinação ideológica" nas escolas. O projeto sofreu derrotas em série nos últimos anos — em 2020, por exemplo, o STF considerou inconstitucional uma lei estadual de Alagoas que tinha conteúdo semelhante.

Greve de professores

O anúncio do governo argentino ocorre no mesmo dia em que os docentes do país realizam uma paralisação nacional de 24 horas — um mês após o início do ano letivo. O jornal Clarín afirma que houve confusão entre os manifestantes e a polícia nas ruas de Buenos Aires.

Na coletiva de imprensa desta quinta, o governo deslegitimou a greve argumentando que "70% dos alunos não sabem ler nem resolver problemas matemáticos básicos".

A paralisação nacional dos professores argentinos é um protesto contra a eliminação do Fundo Nacional para o Incentivo Docente e contra a falta de diálogo com o governo sobre os aumentos salariais da categoria.