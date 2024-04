Milei fez auditoria em base espacial da China após pressão dos EUA

Base naval dos EUA na Patagônia

No dia 5 de abril, Milei viajou mais de 3 mil quilômetros de Buenos Aires até Ushuaia, no extremo sul do país, para se encontrar com a general Laura Jane Richardson, do Comando Sul, onde anunciou uma "base naval conjunta" com os Estados Unidos, na patagônia argentina.

"Este é um grande centro logístico que constituirá o porto de desenvolvimento mais próximo da Antártida e tornará nossos países a porta de entrada para o continente branco", disse o presidente argentino.

Milei quer se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos no quesito defesa. O presidente chegou a vestir-se de militar durante o ato na Base Naval Austral e disse desejar que o acordo fosse o indício de uma "relação especial" dos EUA com a Argentina. No evento, o presidente argentino afirmou que o "ocidente está em risco" e que os argentinos têm "uma afinidade natural" com os EUA, referindo-se à "defesa da vida, a liberdade e a propriedade privada".

El presidente Milei, el ministro de Defensa Luis Petri, la jefa del Comando Sur de EEUU Laura Richardson y el embajador de EEUU ante Argentina Marc Stanley. pic.twitter.com/pkZfPcUNfL -- Jonatan Viale (@JonatanViale) April 5, 2024

EUA e China disputam a região

Preocupado com a influência da China na região, os Estados Unidos saíram na frente. O governo argentino adquiriu equipamentos de defesa norte-americano - ao invés de comprá-los da China - e ainda 24 aviões F-16 da Dinamarca. O embaixador dos Estados Unidos em Buenos Aires, Marc Stanley, disse que a ida da general à Argentina ocorreu para "fortalecer a longa relação entre os dois países em matéria de defesa e contribuir com os objetivos de modernização militar da Argentina", afirmou.