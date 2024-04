Casa Rosada diz que meta de Milei ao oferecer ajuda é 'buscar liberdade'

Em encontro nos Estados Unidos, na sexta-feira (12), Milei ofereceu ajuda a Musk para lidar com o "conflito" nos âmbitos "judicial e político" no Brasil. Ele não informou, no entanto, como seria a colaboração.

Perguntado pela reportagem se o presidente Milei não acredita que haja liberdade de expressão no Brasil, o porta-voz não deu uma resposta direta.

Se não há [liberdade de expressão], nos colocaremos à disposição para que haja em algumas questões, como poder ser o caso do X, que eu entendo que é um caso jurídico, processos em que somos absolutamente respeitosos.

Volta de emergência

Adorni disse ainda que o objetivo do governo argentino é buscar "mais liberdade no mundo" — e uniu na mesma resposta os ataques no Oriente Médio e os comentários de Musk sobre o Judiciário e a política brasileiros.

"Claro que tudo o que pudermos fazer para que o mundo seja mais livre, vamos oferecer nosso aporte", afirmou. "Seja em temas mais sensíveis como o terrorismo e os ataques a democracias no Oriente Médio com Israel, seja em questões de liberdade de expressão, como nesse caso da rede X."