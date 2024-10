Ato contra ajuste fiscal de Milei leva estudantes e professores às ruas

Manifestantes aregentinos protestam contra o congelamento do orçamento, os baixos salários de professores e o veto da lei orçamentária universitária Imagem: Amanda Cotrim/UOL

O governo argentino alega que a reivindicação por aumento de salários dos professores não é justificável.

Os docentes reclamam que seus salários tiveram perda de 40% no primeiro semestre de 2024. Em Julho, o Conselho Superior da UBA (Universidade de Buenos Aires), a maior da Argentina, declarou emergência em matéria salarial.



O governo Milei, por meio do Ministério do Capital Humano, responsável pela pasta de educação, afirmou que o salário dos professores universitários aumentou 71% de dezembro de 2023 a julho de 2024. A informação contradiz a declaração do vice-reitor da UBA, Emiliano Yacobitti, que afirmou que o governo não contabilizou no índice "os impactos da inflação acumulada, que é praticamente o dobro das atualizações reconhecidas pelo governo aos professores universitários".



Em abril, a UBA chegou a cortar a luz e suspender o uso de aquecedores e elevadores, além de ter aulas nas ruas, devido a falta de dinheiro para a manutencao da universidade. Logo depois, o governo Milei aprovou um orçamento emergencial para que a universidade pudesse pagar as contas básicas.



O médico aposentado Alberto Schocron, 77, disse à reportagem que estava protestando "para que não nos matem".

Estar aqui na marcha universitária faz parte da luta. Essa política de fome vai trazer mais mortos do que a pandemia. ,

Alberto Schocron, médico aposentado, que coordenou grupos de voluntários durante a pandemia da covid-19

O médico aposentado Alberto Schocron, 77, particpa de protesto contra o ajuste fiscal de Milei Imagem: Amanda Cotrim/UOL

Apesar de o governo Milei estar conseguindo o prometido déficit fiscal e desacelerar a inflação mensal, que em agosto registrou 4,2%, a inflação acumulada em um ano segue alta, com mais de 260% e a inflação desde janeiro até agora acumula quase 90%, num contexto em que o país não cresce. O PIB (produto interno bruto) da Argentina caiu 1,7% no segundo trimestre deste ano em relação ao primeiro trimestre.



A Argentina enfrenta ainda índices históricos de pobreza. De acordo com dados oficiais, o pais registrou neste ano 52,9% de pobres, um aumento de 11 pontos em relação ao segundo semestre de 2023, no governo do peronista Alberto Fernandez. Ou seja, há 15,7 milhoes de pessoas vivendo na pobreza -- o maior índice em duas décadas.



Sobre os desafios sociais, o governo Milei argumenta que o país foi "quebrado" por governos peronistas e repete o jargão "no hay plata".