Em 1833, o jornal O Homem de Cor trazia em seu cabeçalho, de um lado, a transcrição do parágrafo 14 do artigo 179 da Constituição de 1824, que diz: "Todo o Cidadão pode ser admitido aos cargos públicos civis, políticos e militares, sem outra diferença que não seja a de seus talentos e virtudes".

Imprensa negra no Brasil do século XIX - Ana Flávia Magalhães Pinto Imagem: Divulgação/Amazon

Já do outro lado, em mesmo destaque no cabeçalho, há a reprodução de um trecho do ofício de Manuel Zeferino dos Santos, então presidente da Província de Pernambuco, de 12 de junho de 1833, referente às preocupações com a formação racial da Guarda Nacional, que dizia: "O Povo do Brasil é composto de Classes heterogêneas, e debalde as Leis intentem misturá-las, ou confundi-las sempre alguma há de procurar, e tender a separar-se das outras, e eis um motivo a mais para a eleição recair nas classes mais numerosas".

O jornal, então, cumpria a função de reforçar a igualdade de direitos defendida na lei maior do país, contra a tentativa de estratificação baseada na cor dos indivíduos. Estava em questão naquele momento a ocupação de cargos na Guarda Nacional e o temor de que homens negros chegassem a funções de comando na instituição.

Assim como O Homem de Cor, outros veículos negros do mesmo período repercutiram a pauta do respeito à lei e da igualdade no acesso às instituições do Império, com relatos de situações em que cidadãos foram preteridos por conta da cor da sua pele.

As notícias trazidas nos jornais da imprensa negra revelam a resistência das elites brasileiras em conviver com a ascensão dos negros por meio da atuação profissional, mesmo para os libertos e para aqueles que demonstravam competência e compromisso com a nação.



Em 2023, as páginas de jornais precisam ser preenchidas com argumentos da importância de se combater o racismo e a desigualdade racial com o respeito à Constituição Brasileira e o acesso de pessoas negras aos espaços de poder e decisão no país, seja em mandatos eletivos, em cargos de confiança na administração pública ou em posições estratégicas para reverter a estruturas sociais e econômicas sustentadas pelo racismo..