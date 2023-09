Já Matilde Ribeiro, que enfrentou o desafio de liderar pela primeira vez no país políticas institucionais de combate ao racismo, foi exonerada em 2008 por uso indevido de cartões corporativos. Com hombridade, a então ministra assumiu que o engano foi causado por seguir orientação de assessores para gastos com passagens e hospedagens, em razão da precária estrutura administrativa da pasta.

Sem defesa, nem mesmo dos companheiros de partido, as duas foram exoneradas sumariamente e difamadas pela imprensa. Tal qual a ex-presidente Dilma Rousseff, que sofreu todos os ataques misóginos que o patriarcado pôde deferir contra uma mulher, que também ousou, exercer o poder neste país machista.

No fundo é racismo

Perseguição misógina e racista semelhante vem sofrendo a ministra Anielle Franco, que tenta atuar na transversalidade que a pauta da igualdade racial exige, à frente do ministério que tem o menor orçamento da Esplanada.

No episódio do estádio, tentaram atacar a ministra com o questionamento sobre o uso do avião da FAB, que é devidamente regulamentado para viagens de serviço. Anielle estava trabalhando naquele domingo em que assinou um acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para combater o racismo no futebol.

Se agora reclamam da viagem de avião, meses atrás a crítica foi ao deslocamento da ministra na garupa de uma moto pelo Complexo da Maré, comunidade carioca na qual Anielle nasceu e foi criada.