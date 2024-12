Governo é derrotado e tem hoje última chance de barrar jabuti de R$ 25 bi

À coluna, o senador disse que "enfiaram um zoológico inteiro" dentro do texto. "Ficou para amanhã, dia 11. E onze no jogo do bicho é Coelho, também no zoológico", ironizou.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, antecipou à coluna que, se o texto for aprovado com subsídio para carvão e gás irá recomendar ao presidente Lula que vete esse trecho. O Ministério da Fazenda também acompanha com preocupação. A proposta vem no momento em que o governo tenta segurar as despesas.

A derrota do governo ocorre quando o Congresso trava uma queda de braço com o Planalto pela liberação de emendas parlamentares. Se o governo não empenhar as emendas, o que significa reservar o dinheiro, os recursos não poderão mais ser destinados as bases eleitorais dos parlamentares em 2025, ano pré-eleitoral.