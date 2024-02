Comandante do Exército afastará militares alvos da PF

O comandante ainda está se inteirando do teor completo da decisão de Moraes e espera ver quais medidas cautelares foram impostas aos militares.

Mesmo assim, como forma preventiva, Tomás Paiva já avisou que quer os oficiais longe das suas funções.

Desde que chegou ao comando do Exército, em janeiro de 2023, Tomás Paiva tem tentado reforçar o caráter legalista dos militares e tem mantido uma relação alinhada com as decisões de Moraes.

É neste sentido que a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública se faz necessária para evitar que os investigados que ainda estejam no exercício do cargo atuem deliberadamente para evitar que novos elementos indiciários sejam descobertos pela investigação ou realizem atos de gestão capazes de influenciar partícipes ou testemunhas, utilizando-se para tanto o exercício do poder hierárquico/disciplinar.

Alexandre de Moraes, do STF, em decisão sobre a operação de hoje

Quando Moraes determinou a soltura com tornozeleira eletrônica do tenente-coronel Mauro Cid, após a delação firmada, a cúpula militar se debruçou sobre os benefícios que deveriam ser mantidos. Ainda assim, ele foi afastado de suas funções.

Os militares da ativa que são alvos da operação de hoje são: