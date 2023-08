A ideia é que uma criança ao chegar desnutrida a um posto de saúde, por exemplo, seja avaliada se o problema é gerado pela fome. Nesse caso, a família deverá ser direcionada a serviços de combate à insegurança alimentar.

Crianças yanomami internadas com desnutrição em hospital de Boa Vista Imagem: Lalo de Almeida/Folhapress

Outra iniciativa é um programa de compra de alimentos para serem doados a cozinhas solidárias pelo país. Eles serão adquiridos junto à agricultura familiar, como forma de ajudar as pessoas no campo.

Para mobilizar o país, o governo também vai realizar caravanas e visitar estados e cidades nas regiões que mais sofrem com a fome para fazer pactuações com prefeitos e governadores para articular ações de segurança alimentar. Não há data para início e ainda não há valor definido de quanto vai custar as ações do plano..

O papel desse plano é reafirmar que a fome é uma questão prioritária do governo e é preciso trabalhar de forma integrada. Ele veio inspirado no Fome Zero e Brasil sem Miséria e está muito voltado ao momento atual, de aumento da desigualdade, com a fome em mais casas chefiadas por mulheres e com crianças.