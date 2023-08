A proporção de vegetação nativa no território brasileiro caiu de 75% para 64% no período.

O desmatamento acelerou nos governos Temer e Bolsonaro: entre 2018 e 2022 houve uma perda de 12,8 milhões de hectares, 120% a mais que em relação a 2008-2012 (menor perda do período).

Analisando a evolução anual da perda de cobertura de vegetação nativa agrupadas em períodos de 5 anos desde 1992, o período de maior perda foi aquele imediatamente antes da aprovação do Código Florestal em 2012. Mas desde então a perda se acelerou ainda mais com aumento do desmatamento.

Tasso Azevedo, coordenador geral do MapBiomas

Proporcionalmente à vegetação existente em 1985, os biomas que mais perderam vegetação nativa foram o Cerrado (25%) e o Pampa (24%).

Em termos de área, quem mais perdeu foi a Amazônia: 52 milhões de hectares, equivalente ao território da França.

A líder em perda de área no país foram as formações florestais, que tiveram 58,6 milhões de hectares suprimidos no período. Em 1985, respondiam por 68% do território nacional. No ano passado, esse percentual caiu para 58%.