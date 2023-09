O MP deu 10 dias que a grade tem 1,80 metro de altura e que fosse explicada pela prefeitura. A praia do Salgado fica próxima ao limite do município de Japaratinga com Maragogi e se destaca nacionalmente pelas águas verdes e quentes e pela preservação quase intacta da natureza.

Grade foi autorizada, diz resort

Em nota, o resort informou que a instalação da grade seguiu "os protocolos legais e com autorização dos órgãos competentes."

O isolamento da área, que é privada, foi feito para preservar a restinga do local, que estava sendo degradada por terceiros na intenção de acessar a praia com veículos automotivos. Por ser uma área privada, o resort tem a responsabilidade legal na preservação da restinga e isolou a área com este objetivo.

A prefeitura confirmou que autorizou a instalação visando "proteção da restinga".