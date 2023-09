Mirella passou a responder processo interno e foi exonerada por meio do Diário Oficial do Estado no último dia 1º de setembro. A demissão foi assinada pela então secretária de Defesa Social Carla Patrícia Cunha, que apontou crime militar de "crítica indevida" e argumentou que o vídeo "gerou uma repercussão negativa no seio da tropa".

Eu estava em tratamento quando fiz o vídeo. Estava mal, já havia sido hospitalizada, estava afastada das ações. Eu fiz o vídeo porque fui a uma junta médica da própria polícia. Era um pedido de socorro e um grito de alerta.

Mirella, em entrevista à coluna

Ela recorreu na SDS (Secretaria de Defesa Social) e espera uma resposta. Procurada, a SDS não respondeu sobre o caso e sobre o recurso da policial exonerada.

A demissão por conta do vídeo gerou repercussão, e Mirella teve apoios públicos. O Gajop (Gabinete Assessoria Jurídica Organizações Populares) passou a apoiar juridicamente a causa, levando o caso à assessoria da vice-governadora de PE, Priscila Krause (Solidariedade).

"Se o secretário [Alessandro Carvalho] não acatar, tenho o último recurso administrativo que será endereçado à governadora [Raquel Lyra - PSDB]. Depois, só a Justiça", declara Mirella.

O que a soldado diz no vídeo

Mirella afirma que a corporação é "doente" e "tóxica", além de ter apontado "diversas arbitrariedades" na PM.