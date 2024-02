Hospital da PB cobra para paciente com câncer 'furar fila' do SUS, diz CGU

A função da CGU é defender o patrimônio público e a transparência dos gastos públicos na esfera federal. O órgão serve de controle interno e não tem poder de acusação, o que cabe aos MPs.

O MPF (Ministério Público Federal) e o MP-PB (Ministério Público da Paraíba) investigam o caso. As entidades afirmam que muitos pacientes com câncer no estado estão sem atendimento e cobram medidas do Poder Público. Os dois órgãos estão envolvidos porque o hospital recebe tanto verba federal quanto estadual.

O Napoleão Laureano é responsável por cerca de 70% dos tratamentos de pessoas com câncer ofertados na Paraíba. Ele recebe doações de pessoas e entidades, além de recursos federais orçamentários e por emendas.

O que diz a CGU

Pelo contrato com a Prefeitura de João Pessoa, o hospital presta atendimento pelo SUS a pacientes com câncer do estado todo. A intermediação é feita pelo município. Mas, para a CGU, o pagamento diretamente ao hospital resultou, na prática, em um "aparente esquema fura-fila" do SUS.