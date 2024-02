Cientistas brasileiros criam drone híbrido capaz de voos autônomos em Marte

Pesquisadores brasileiros desenvolveram um drone capaz de ser usado em Marte - ou em outros planetas - de forma autônoma graças à capacidade híbrida de geração de energia, fazendo captação solar ou eólica —mesmo em repouso.

O equipamento é um vant (veículo aéreo não tripulado híbrido), que tem capacidade de decolagem e pouso na vertical, mas pode fazer deslocamentos de longas distâncias em voos horizontais. Para isso, basta que exista vento ou sol no local onde será levado.

O pedido de registro de patente já foi solicitado por cientistas da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica), desenvolvedores do projeto.