Por que a Amazônia teve o pior mês de fevereiro no histórico de queimadas

A pedido do UOL, o Lapis (Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites) da Ufal (Universidade Federal de Alagoas) fez um mapa de precipitação — que mostra como Roraima sofre com a falta de chuvas recentes.

O meteorologista e coordenador do Lapis, Humberto Barbosa, afirma que os efeitos da seca podem se estender por mais alguns meses.

Embora o Pacífico equatorial fique neutro [sem El Niño e sem La Niña] a partir de abril, a resposta da atmosfera ainda deve se prolongar por alguns meses. É o que estamos chamando de 'El Niño atmosférico', que deve atuar na temperatura global e na precipitação até a primavera [que começa em setembro].

Humberto Barbosa

Dias sem chuva no país Imagem: Lapis/Ufal

Os pequenos agricultores estão sofrendo com a falta de água e com essas queimadas. Já não dá pra plantar tanto. Estão aprofundando seus poços para que chegue água para molhar as plantação.

Vanessa Xavier, da CPT (Comissão Pastoral da Terra) em Roraima

Fogo atinge floresta

Segundo Rômulo Batista, do Greenpeace, Roraima tem uma característica peculiar: é o único estado brasileiro que está 100% no hemisfério norte e, por isso, tem a estação mais seca entre novembro e abril, diferente do resto da Amazônia — quando as queimadas explodem de agosto a novembro.