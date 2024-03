Seca e cheia: o que explica a Amazônia ter extremos do clima ao mesmo tempo

Ele explica que chuvas fortes foram uma "coisa pontual" de uma região específica da Amazônia.

Foi mais uma alteração da pressão atmosférica e dos ventos nos altos níveis, que tiveram uma influência do que chamamos onda de Madden-Julian. Essa área de baixa pressão modificou de alguma forma a circulação dos ventos da atmosfera e favoreceu a ocorrência de chuvas.

Marcelo Seluchi, meteorologista

Cidade de Brasiléia alagada Imagem: Prefeitura de Brasiléia

A onda Madden-Julian, diz, atua como se fosse um oceano de ar e de ondas na atmosfera. "É um tipo de onda que tem uma frequência de mais ou menos 30, 60 dias; ela causa mais chuva e menos chuva, com uma certa alternância: quando a pressão fica mais alta, chove menos. Quando baixa, chove mais.

Esse tipo de onda nem sempre está presente em um ambiente nem atua sempre com a mesma intensidade.