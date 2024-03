Casos de suspeitos de síndrome da zika crescem em 2023 após 6 anos em queda

Ainda de acordo com o documento, o alto percentual de casos em investigação "compromete o conhecimento fidedigno do cenário epidemiológico da síndrome no Brasil."

Diante de um cenário de recorde de casos de dengue no país, o boletim do ministério faz um alerta.

Levando em consideração a circulação do vírus zika no país e que seu vetor de transmissão, o Aedes aegypti, apresenta-se amplamente disperso por todo o território nacional, torna-se possível a ocorrência de novos casos, surtos e epidemia da SCZ.

Boletim do Ministério da Saúde

A médica sanitarista Bernadete Perez, vice-presidente da Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva), afirma que a demora em fechar os diagnósticos dessas crianças, além de atrapalhar no tratamento da criança, prejudica o país na formulação de políticas públicas.

A professorada UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) afirma também que a política de enfrentamento da dengue no país "está falida e errada."