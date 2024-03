'Morei na rua, passei fome e hoje começo a estudar em universidade pública'

Nós sabemos a importância de acompanhar as questões do acolhido. Buscamos sempre ajudá-lo com as pesquisas na internet e outros recursos para complementar as aulas do pré-vestibular.

Amanda Alves Rocha, assistente social

Tiago prestou vestibular em dezembro do ano passado, após frequentar o cursinho por três meses. No final de janeiro, foi aprovado.

Ele diz que é preciso popularizar o projeto e levá-lo a outros locais do país.