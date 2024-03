Morre Sílvio, filho dos cangaceiros Corisco e Dadá que foi doado a padre

Último dos filhos dos cangaceiros Corisco e Dadá, o professor aposentado Sílvio Hermano de Bulhões, 88, morreu nesta segunda (18) no hospital Arthur Ramos, em Maceió. Ele estava internado no local desde sábado (16) por apresentar problemas no intestino. A causa da morte não foi revelada.

Ainda na época do cangaço, em 1935, Sílvio foi dado pelos pais com nove dias de vida a José de Melo Bulhões, conhecido como padre Bulhões, de Santana do Ipanema (AL), de quem herdou o sobrenome.

Sílvio também ficou conhecido porque lutou pelo fim da exposição das cabeças dos cangaceiros em museu e cobrou o retorno delas às famílias. A cabeça do pai dele, por exemplo, estava em exposição no Museu Estácio de Lima, em Salvador, e só foi devolvida à família em 1967, após cobrança liderada por ele. "Isso muito me incomodava", dizia.