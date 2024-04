Sertanejos lotam açude do filme 'Bacurau' para vê-lo sangrar após 13 anos

Moradores da pequena Acari, no sertão do Seridó do Rio Grande do Norte, estão desde ontem nas margens do açude Gargalheiras, que está prestes a transbordar pela primeira vez em 13 anos.

Ao meio-dia, o reservatório estava com quase 99% de sua capacidade, a 10 centímetros de "sangrar" — o termo que usam para o transbordamento. No ritmo atual de aumento do volume, isso deve acontecer próximo das 22h, segundo o Igarn (Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte).

O açude tem capacidade para acumular 44 milhões de metros cúbicos de água. Mais que isso, o reservatório passa a sangrar.