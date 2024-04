Só sertanejo entende o medo de faltar água e a alegria de ver açude sangrar

A comemoração efusiva da população de Acari pela sangria do açude Gargalheiras, no sertão do Seridó potiguar, é uma prova da relação afetiva de amor e sofrimento do sertanejo com (ou sem) a água.

Não foi a primeira, nem será a última romaria para ver um reservatório sangrar. Já relatamos festas similares nesses últimos meses pela chegada da água no Ceará, em Pernambuco. Foi assim também na Paraíba, quando as águas da transposição do São Francisco chegaram.

A nova repercussão da festa do reservatório, porém, foi maior porque Gargalheiras foi usado como cenário do filme Bacurau (2019). Junto com a fama, brotaram questionamentos de quem não entende a importância da água para quem sofre historicamente com a falta dela —só o sertanejo (leia-se aqui morador do semiárido) sabe.