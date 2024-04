Barco saiu da África com 25 pessoas, que devem ter morrido de fome, diz PF

Ao menos 25 pessoas estiveram no barco que foi encontrado à deriva na região de Bragança (PA), no último sábado (13), e todos devem ter morrido de fome e sede no oceano.

As informações foram repassadas hoje pela PF (Polícia Federal), que investiga o caso. Desses corpos, nove chegaram ao Pará e estão sendo periciados em Belém.

O número de ocupantes do barco foi definido pela perícia da PF com base na quantidade de capas de chuva —verdes e amarelas— encontradas na embarcação. A hipótese é que as demais pessoas tenham sido jogadas no mar conforme foram morrendo.