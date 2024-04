Pesquisa acha vestígios de navio símbolo da pirataria de escravos no Brasil

Ambos foram registrados no Cadastro de Sítios Arqueológicos do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) pelo Instituto AfrOrigens, que integra o projeto e busca estudar histórias sobre o tema.

O coordenador científico das buscas e do Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos da UFS (Universidade Federal de Sergipe), Gilson Rambelli, explica que o material recolhido começou a ser estudado para se ter mais detalhes e a confirmação.

Em arqueologia, para nós termos certeza, temos que ter muita certeza. E nesse caso, não faltam navios afundados no mar, e temos que fazer um estudo melhor da arquitetura naval e alguns elementos que servem como datações relativas para confirmar.

Gilson Rambelli

Ele explica que trata-se, na verdade, de estudo interligado com a comunidade quilombola que tem familiares remanescentes daqueles escravos.

Uma pesquisa arqueológica feita só para os pares não tem sentido, ela tem que atingir as pessoas. E no nosso caso, a gente está trabalhando com a comunidade quilombola Santa Rita do Bracuí, que é quem está ligada diretamente à história, ao memorial desse naufrágio.

Gilson Rambelli

Na comunidade moram 130 famílias remanescentes de escravizados africanos.