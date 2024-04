PF encontra 27 celulares em barco que chegou ao PA com 9 africanos mortos

A PF (Polícia Federal) informou hoje ter encontrado 27 celulares no barco achado com nove corpos no último sábado (13) em Bragança, no litoral do Pará. Os aparelhos foram encaminhados para exames periciais no Instituto Nacional de Criminalística em Brasília.

Segundo a PF, as informações de celulares, chips e cartões de memória devem ser utilizadas para trazer indicativos sobre a identidade dos ocupantes da embarcação. A operação acontece em cooperação internacional, já que o barco tem origem da Mauritânia, país localizado no noroeste da África.

A PF concluiu ontem a perícia, mas ainda não identificou as pessoas que estavam na embarcação. Pela complexidade do caso e necessidade de informações de outros países, não há prazo para que isso ocorra. Documentos de pessoas da Mauritânia e do Mali estavam entre esses objetos.