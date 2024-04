Sem motor, leme ou vela: barco com corpos no PA pode ter vindo da África?

O sentido da corrente marítima na faixa do continente norte-americano sobe, apontando para o norte. Nessa altura, não tem como ser do Haiti. Mas poderia ser da África, porque as correntes equatoriais e superficiais correm próximas e paralelas à linha do Equador, e do sentido de leste para oeste.

Marcus Silva, do Departamento de Oceanografia da UFPE

Sobre o barco

A operação de busca e resgate do barco terminou por volta das 23h30 do domingo, quando a embarcação foi deixada no porto de Vila do Castelo, em Bragança (PA). O barco foi encontrado a cerca de 20 km dali. A operação durou cerca de 16 horas.

Barco sendo levado por outro para corpos serem periciados no Pará Imagem: Reprodução/PF

Segundo a Marinha, o barco tinha dois acessos, um porão (onde também havia corpos) e não aparentava ter avarias no casco —o que praticamente descarta que ele tenha sofrido algum afundamento.

Até o momento, a PF informa que não é possível precisar o número de corpos na embarcação nem a nacionalidade do barco e dos mortos. Estima-se que havia cerca de 20 corpos.