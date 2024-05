'RS tem várias tragédias em uma', diz bombeiro que atuou em Brumadinho e RJ

O cabo do Corpo de Bombeiros da Bahia, William Rogaciano, já atuou em grandes tragédias do país como as de Brumadinho (MG) e Petrópolis (RJ), mas não esconde a sensação de surpresa que teve ao chegar e ver a tragédia do Rio Grande do Sul: "A magnitude é o que mais chamou a atenção".

Rogaciano diz que, diferentemente das outras tragédias em que atuou, a do Rio Grande do Sul reúne vários cenários diferentes, o que exige um corpo técnico maior e mais especializado para atuação.

Cabo Rogaciano (de pé) tem trabalhado até 12h por dia em resgates Imagem: Arquivo pessoal