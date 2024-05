Em 15 meses, país enfrenta caos climático com chuvas, calor e seca recordes

Tasso diz que, no caso das chuvas extremas do Acre e do Rio Grande do Sul, houve uma confluência de fatores ligados ao calor: as massas de ar seco bloquearam a movimentação de nuvens carregadas, gerando assim grandes precipitações em uma área mais restrita.

No caso do Brasil, ele explica que a situação é agravada pela forma do uso da terra.

Esse efeito é amplificado tanto pelas cidades, como pelo desmatamento da Amazônia, da mata ciliar. A vegetação nativa, que poderia absorver água e reduzir a quantidade de enchentes, está sendo destruída. E quanto mais duro o solo, mas água se acumula, e há menos infiltração.

Tasso Azevedo

Para ele, o clima deve estar passando por um "efeito de ponto de ruptura". "Isso ocorre quando a situação não tem mais volta. Assim, o que anos atrás era extremo, hoje passa a ser normal; e vamos ter novos extremos, que estão muito mais fortes."

Desmatamento de mais de 100 hectares dentro da TI Karipuna na região do Rio Formoso, Rondônia Imagem: Christian Braga/Greenpeace

El Niño e clima "bagunçado"

O meteorologista Humberto Barbosa, professor e pesquisador da Ufal (Universidade Federal de Alagoas), explica que o fenômeno El Niño teve contribuição importante na variação climática recente.