Embate judicial abala donos e ameaça prédio símbolo arquitetônico do Recife

O defensor alega ainda que os moradores não tiveram oportunidade de propor alternativa no processo, já que não há hoje um síndico ou representante legal do prédio.

Eles querem que o Judiciário analise algumas possibilidades de reestruturação do imóvel, financiado pela Caixa ou por outros modos. Mas as ideias não puderam ser apresentadas porque o juiz negou a participação deles alegando que iria tumultuar o processo.

João Fernando Deblim

Prefeitura cobra obras desde 2012

O caso Holiday está tramitando na Justiça desde 2012, quando a Prefeitura do Recife acionou o condomínio exigindo a realização de obras de manutenção do prédio. Em fevereiro de 2013, a Justiça determinou que as obras fossem feitas —o que não ocorreu.

De acordo com o apurado no laudo, o local era classificado como uma 'favela vertical', com acúmulo de lixo e carroças estacionadas ao redor do edifício, com instalações hidrossanitárias comprometidas as unidades se utilizavam de caixas d´água ocasionado sobrepeso, além de ineficiência da rede de esgotamento, tubulações de ralos despejam os resíduos pelas fachadas do edifício.

Marcos Garcez de Menezes Júnior, juiz em decisão do dia 16 que determinou leilão do Holiday