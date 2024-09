Candidata em Maceió recebe ameaça de estupro e pede investigação da PF

Alycya (ao centro) e os advogados que a defendem na porta da PF em Maceió Imagem: Arquivo pessoal

Ela conta que viu os emails logo após chegar em casa de uma panfletagem que fez em um shopping no maior bairro de Maceió, no Benedito Bentes. "Eu estava com a minha namorada mexendo no celular, e foi ela quem viu", diz.

Na hora eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, ela me perguntou o que era aquilo; eu abri o email e imediatamente pensei que isso estivesse relacionado a algum tipo de ataque de algum grupo extremista.

Alycia Oliveira

A primeira reação após ler foi tentar tranquilizar a companheira, que ficou abalada com o conteúdo violento e intimidador das mensagens.

Após isso, ela entrou em contato com advogados e colegas do coletivo da bancada negra para tomar as ações cabíveis. "A gente precisa, nesse momento, que as instituições sejam ágeis em encontrar o autor da ameaça", relata.

Alycia é professora de geografia e também ativista política de esquerda. Ela conta que sempre que publica vídeos com críticas a ideologias como o bolsonarismo, o fanatismo religioso ou a extrema-direita recebe ataques nas redes sociais, seja por mensagens, seja por direct.