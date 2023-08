Depois que os textos estiverem prontos, com todas as cláusulas individualizadas, a PGR vai procurar os advogados dos acusados para oferecer o benefício.

Os acordos que forem assinados serão enviados para o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos no STF (Supremo Tribunal Federal). A tendência é que Moraes homologue os acordos, caso estejam em conformidade com as condições expostas pelo ministro.

No dia 22, Moraes deu prazo de 120 dias para que a PGR decidisse se iria propor os acordos ao grupo de denunciados. As ações penais contra os réus ficarão suspensas até que seja apresentada resposta.